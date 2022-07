AMLO celebra postura de la Iglesia Católica a favor de la paz en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró hoy, 5 de julio de 2022, la postura de la Iglesia Católica a favor de la paz en México, luego de que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) convocara a obispos, sacerdotes, fieles y creyentes a realizar una Jornada de Oración por la Paz.

López Obrador señaló que lo que plantea la Iglesia Católica es que se debe tratar incluso a estas personas (los delincuentes) como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud.

Dijo que esta postura es muy importante porque es el perdón.

Enfatizó que su gobierno no tiene negociaciones con nadie, pero que lo que importa es el humanismo, que es la esencia del cristianismo.

El presidente dijo que hay que entender que todos los seres humanos nacemos buenos, que no somos malos, sino que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar las conductas antisociales.

“La paz es fruto de la justicia, no es el exterminio, no es la guerra. Me gustó mucho ese planteamiento”, dijo en referencia al comunicado de la Iglesia Católica