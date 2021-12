AMLO celebra fallo de SCJN sobre Revocación de Mandato; la consulta ‘es un precedente histórico’, afirma

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) realizar la Consulta de Revocación de Mandato pese a recorte presupuestal y afirmó que el ejercicio participativo será “un precedente histórico”.

Te recomendamos: INE pide a Gobierno de AMLO no influir en revocación de mandato

“Es un precedente histórico, independiente del resultado es dejar sentadas las bases para que sea una realidad la democracia participativa, que quede establecido que el pueblo pone y el pueblo quita, es histórico”, expresó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador recordó que la resolución de la SCJN ordena que se haga la consulta de Revocación de Mandato el día 10 de abril del 2022.

Reiteró que el fallo de la Suprema Corte es un avance porque le ha costado mucho al gobierno de la 4T establecer la Revocación de Mandato.

“Durante todo el periodo neoliberal, en el discurso demagógico de los políticos y de los intelectuales orgánicos siempre se habló de la democracia participativa, puede ser que hasta se haya ofrecido en campaña, plebiscito, consulta, Revocación de Mandato, pero era como dicen coloquialmente: puro choro mareador”, dijo.

AMLO aseguró que es hasta ahora con su gobierno se reformó la Constitución y se estableció la Revocación de Mandato para que el pueblo decida si el Presidente de México se debe someter a una consulta la continuidad de su administración.

López Obrador aclaró que el Instituto Nacional Electoral (INE) acudió a la Corte argumentando que no podía llevar a cabo la consulta porque no tenía presupuesto y la SCJN resolvió que tiene que llevar a cabo la consulta, que el presupuesto no puede ser pretexto para no cumplir con un mandato constitucional.

A continuación, te compartimos el video de la conferencia mañanera de AMLO de hoy.

Con información de Noticieros Televisa.

RAMG