AMLO celebra declaración de gobernador de Aguascalientes tras detención de su secretario de Seguridad, Porfirio Sánchez

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), celebró la declaración del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, tras la detención de su secretario de Seguridad, Porfirio Sánchez, a quien se le acusa de tortura.

Te recomendamos: Detienen a Facundo Rosas Rosas, excomisionado de la Policía Federal, por atropellar y matar a una mujer en CDMX

López Obrador reiteró su postura de respetar los procedimientos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Dijo que corresponde a la FGR hacer las investigaciones con apego a la legalidad y pidió no politizar el caso.

“Yo lo que considero que estos casos ya están en la Fiscalía General de la República y no quiero agregar nada, siento que corresponde a la Fiscalía hacer las investigaciones, con mucho apego a la legalidad, no inventar delitos, no fabricar delitos a nadie y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie, que todos tengamos confianza en las autoridades, que no se politicen los asuntos y que al mismo tiempo no haya protección para nadie.