AMLO celebra aumento de salario mínimo; lamenta desacuerdo con iniciativa privada

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró el aumento del 15% al salario mínimo en México, sin embargo, lamentó el desacuerdo con la iniciativa privada, pues reveló que ellos planteaban un incremento menor.

“No se logró el consenso que se deseaba en la Comisión de Salarios Mínimos, no estuvieron de acuerdo los representantes de los empresarios. Desde luego, sí estuvo de acuerdo el sector obrero, los representantes de los trabajadores y estuvo de acuerdo también el gobierno. En esta ocasión no hubo consenso de las tres partes, sin embargo, no fueron muchas las diferencias”, dijo el Jefe del Ejecutivo Federal en su conferencia de prensa matutina desde Bavispe, Sonora.