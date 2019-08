En caso ‘Estafa Maestra’ no hay consigna de perseguir a nadie: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los deportistas mexicanos que participan en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Te recomendamos: AMLO ratifica que utilizará los recursos del Fondo de Estabilización

En conferencia de prensa, a pregunta expresa de la indagatoria judicial de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso de la llamada “Estafa maestra”, apuntó que no hay consigna de perseguir a nadie.

Nosotros hicimos un compromiso de que no íbamos a desatar la persecución, que no es mi fuerte la venganza, ayer lo dije, ni siquiera a los que nos hicieron mucho daño, ni contra ellos. No odiamos, ni somos rencorosos, además, eso no resuelve nada. Lo que estamos pensando es, a ver, veamos hacia adelante, punto final, en el caso de este asunto que se aclare y se castigue a los responsables y que la Fiscalía lo siga atendiendo con libertad”, agregó.

Refrendó su respeto a la autonomía del Banco de México, y a la decisión que tome respecto a las tasas de interés.

A pregunta expresa, aceptó que la Ley de Extinción de Dominio, aprobada en el Congreso de la Unión, permite que sin haber probado que se ha cometido una actividad ilícita en un bien inmueble, éste pueda ser confiscado y vendido, que el gobierno pueda disponer del recurso obtenido, aun cuando no se haya demostrado el delito.

Lo relevante, dijo es que los bienes confiscados se puedan vender de inmediato, aun cuando el juicio esté abierto.

En el tema del combate al sargazo, el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, señaló que en costas y playas de Quintana Roo se han recolectado 57 mil 603 toneladas del alga.

Isla Mujeres no existe sargazo, está al cero, es lo que están viendo ahorita ustedes ahí; Benito Juárez, no hay sargazo, ahí es donde esta Cancún. Para que vean que se ha logrado, a través de ese apoyo con todas las instancias que les he comentado, tenemos hoy en día las playas limpias. Puerto Morelos, igualmente cero por ciento de sargazo; Solidaridad, igualmente ahí no hay sargazo, ahí es donde está Playa del Carmen, no hay sargazo”, dijo Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.