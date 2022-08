Caso Ayotzinapa fue tortura: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que el caso Ayotzinapa fue tortura y acusó que durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se permitía su práctica.

López Obrador calificó como algo histórico que todos en México se comprometieran a no permitir la tortura.

“Si logramos entre todos de que no haya tortura en México. Decir: ‘en México no hay tortura’; eso es algo histórico, importantísimo, que entre todos nos comprometamos a no permitir la tortura a nadie, bajo ninguna circunstancia”, comentó.