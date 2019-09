AMLO recuerda carta de Adolfo López Mateos sobre nacionalización de industria eléctrica

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó la carta de Adolfo López Mateos sobre la nacionalización de la industria eléctrica, que fue leída por Jesús Ramírez Cuevas, vocero del Gobierno de la República.

Te recomendamos: Conagua afirma que no habrá privatización del agua

En la víspera del 59 aniversario de la nacionalización de la electricidad en México, López Obrador dijo que su gobierno está comprometido con el rescate de la industria eléctrica y petrolera.

Ante señalamientos de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), AMLO dijo que si hay indicios se debe denunciar e investigar.

Yo celebro que se hagan estos señalamientos, aun sin tener pruebas sólidas, sí hay indicios de corrupción que se denuncie y la autoridad va a informar si existen elementos o no, pero es mejor la denuncia”, señaló el jefe del Ejecutivo Federal.

López Obrador pidió ayuda a los mexicanos para que denuncien y se combata la corrupción en Pemex, CFE ni en el gobierno que él encabeza.

También se refirió a la política de privatizaciones y dijo que eso se detuvo.

Las privatizaciones llevaron a este fracaso de la política económica. En efecto hace 20 o 25 años la Comisión Federal de Electricidad era una empresa eficaz, exitosa, que abastecía de energía eléctrica a todo el país y empezó una campaña de que nos íbamos a quedar sin luz y que la Comisión Federal de Electricidad no tenía los recursos ni el país y que había que privatizar”, indicó el politico tabasqueño.

Afirmó que su Gobierno respeta los contratos suscritos con anterioridad porque quieren actuar de forma responsable, pero ya no se harán contratos de bienes públicos, “privatizar”.

Ya no es esa política económica la que se aplica, ya no hay privatizaciones, estamos respetando los contratos que se suscribieron con anterioridad porque queremos actuar de manera responsable, pero ya no van a seguir entregándose contratos y concesiones de bienes públicos”, aseguró el gobernante mexicano.