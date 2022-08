Cancún, la segunda ciudad más conocida en el mundo: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró hoy que Cancún es la segunda ciudad más conocida del mundo.

Te recomendamos: Tren Maya se declaró obra de seguridad nacional ante intervención de Estados Unidos: AMLO

“Cancún es la segunda ciudad más conocida en el mundo, el nombre más identificado, después de México, en 50 años”, dijo en conferencia mañanera.

El presidente recordó que hace 52 años no había nada en Cancún; dijo que la Avenida KuKulcán la hicieron en 1970 o 71. Aseguró que no había gente, no había nada, solo la belleza de las playas del Caribe y empezaron a llegar los constructores.

Aseguró que lo importante, socialmente, es que gracias al turismo se benefició todo el sureste porque ahí donde no había nada se empezaron a construir hoteles y empezó a llegar gente de todo el país, “gente trabajadora, luchona”, porque cuando se inició no estaba fácil, no había agua, había polvo de playa.

Dijo que gracias a eso llegó gente de Yucatán, de Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y de todo el país y durante cuatro o casi cinco décadas Cancún fue el único sitio del sureste donde hubo crecimiento económico.

“Por eso, como había trabajo, tasas de crecimiento del ocho, del diez por ciento anual, se fue la gente allá, algo pues único, con mucha visión se pensó en este desarrollo, pero tenemos que cuidar el medio ambiente”, detalló.

López Obrador dijo que la construcción de Cancún y la Riviera Maya llevó a desmontes e incluso se afectaron sitios arqueológicos, cenotes y ríos submarinos.

Aseguró que todo eso se está cuidando en la construcción del Tren Maya, sino que se están sembrando árboles.

“Queremos aprovechar pues toda la afluencia turística que llega a Cancún y que sigue llegando para que en el Tren Maya se introduzcan a los estados del sureste y conozcan también otras bellezas naturales que hay en Yucatán, en Campeche, Chiapas, Tabasco y sobre todo las antiguas ciudades mayas”.

Con información de N+

AAE