AMLO asegura que cancelará sus cuentas de Facebook, Twitter y su teléfono cuando termine su mandato

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que cancelará sus cuentas de Facebook, Twitter y su número de teléfono celular cuando termine su mandato presidencial.

“Finales de septiembre, si me dan el apoyo en marzo para que yo continué, a finales de septiembre del 24 me retiro. Y es retiro completo, nada de que me invitan a dar una conferencia a la Universidad de la Ciudad de México que usted fundó, no; que lo invitan a un seminario sobre la reina de las maderas, la caoba, no, nada, no vuelvo a participar, cancelo el Face, el Twitter, mi teléfono, todo. No vuelvo a estar en un acto público”, comentó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.