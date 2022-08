AMLO cancela la mañanera del 1 de septiembre por cuarto Informe de Gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), canceló la conferencia mañanera del 1 de septiembre de 2022 porque dará su cuarto Informe de Gobierno.

“Nada más decirles que me equivoqué sobre el informe del día primero, no va a ser a las 11, va a ser a las 5 de la tarde. No va a haber mañanera”, dijo durante su conferencia mañanera de este lunes.