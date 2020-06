AMLO: Cambio en las Afores no es para generar miedo sino para ayudar a trabajadores

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aclaró que su planteamiento sobre modificar el sistema de Afores no busca generar miedo ni afectar a las administradoras de fondos sino ayudar a los trabajadores que se van a jubilar y van a recibir menos recursos en su retiro.

Resulta que no se contempló, para decirlo suavemente, que iban a ir perdiendo los trabajadores, en vez de que ganar, y si no hay una reforma a esa ley, si no hay un acuerdo, no impositivo, sino buscando la participación de todos trabajadores, empresarios, instituciones financieras, fondos, el gobierno desde luego, los que se van a ir jubilando no van a recibir ni siquiera el salario mínimo, van a recibir la mitad es lo que este mínimamente les corresponde”, señaló López Obrador en su conferencia matutina.