AMLO respetará contratos con calificadoras para no enviar mal mensaje a mercados

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que mantendrá los acuerdos con las calificadoras que evalúan el desempeño económico y financiero del gobierno.

Hay acuerdos que tiene la Secretaría de Hacienda con organismos financieros, con bancos, para contratar a calificadora que puedan evaluar el desempeño económico y financiero del gobierno tengo entendido que cuando menos se deben contratar a dos calificadoras, se les paga por eso, nosotros tenemos contratos con tres, entonces, podríamos ahorrarnos lo que cuesta pagarle a una, pero no lo hacemos ni lo vamos a hacer”, dijo AMLO.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que respetará los contratos con las calificadoras para evitar malos entendidos que envíen un mensaje incorrecto a los mercados financieros.

No queremos que se piense que estamos castigando o tomando represalias en contra de calificadoras, sería muy mal mensaje para los mercados financieros, podemos no estar de acuerdo con lo que dicen las calificadoras como sucedió cuando bajaron la calificación por la situación petrolera y les reclamamos amablemente, de que no había actuado con profesionalismos porque se quedaron callados en el tiempo en que prevalecía la corrupción en Pemex”, aclaró el político tabasqueño.