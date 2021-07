AMLO califica como ‘politiquería’ multa del INE contra Samuel García

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como un asunto de ‘politiquería’ la multa que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por el apoyo recibido de parte de su esposa e influencer Mariana Rodríguez durante las pasadas campañas electorales.

“Es lo más normal que un simpatizante, más si se trata de la esposa, pues hable bien de su esposo. Si va a cobrar o no va a cobrar, pues eso es otra cosa. Yo veo esto más politiquero porque ni siquiera diría político, la política es un noble oficio”, manifestó el mandatario mexicano en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador señaló que no le dan confianza las decisiones tomadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sin embargo, dijo, se deben respetar.

El presidente de México manifestó que el INE y el TEPJF no están haciendo bien las cosas, y recordó la vez que el Tribunal Electoral canceló las candidaturas para gobernadores de Salgado Macedonio y Raúl Morón por el partido de Morena.

“Yo siento que no están haciendo bien las cosas en el INE, en el Tribunal. Desde que cancelaron las candidaturas, no por ser candidatos o precandidatos de Morena, de Guerrero y de Michoacán, mostraron que no son demócratas auténticos.

En el caso de estos asuntos el INE manda el expediente al Tribunal, el Tribunal responde diciendo si debe de sancionarse por un supuesto gasto no comprobado, pero no con exceso, es decir no les quiten la candidatura, responde el INE al Tribunal con más agravantes, y resuelve el Tribunal quítenle las candidaturas”, señaló AMLO.