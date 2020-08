AMLO califica como normal las discrepancias en su Gabinete

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificó como normal que en su Gabinete haya discrepancias, porque no hay pensamiento único y todos opinan con libertad.

En el Gabinete nuestro hay discrepancias, no hay pensamiento único, se da la libertad para que todos opinen, desde luego yo soy el responsable del resultado final, yo soy el que al final decido”, dijo en conferencia matutina desde Sonora.

El mandatario mexicano informó que Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no le ha presentado la renuncia, luego de que el funcionario arremetió contra la 4T y advirtió de “luchas de poder” al interior del Gabinete federal.

En ese caso, yo soy el responsable y no son los secretarios los responsables de decisiones, tiene que ser el Presidente, entonces, busco siempre armonizar, escuchar a todos, darle la razón al que la tiene y decido, en función de lo que conviene más al pueblo”, dijo AMLO.

López Obrador apuntó que no ha hablado con Toledo Manzur, quien cuestionó la política ambiental del actual gobierno.

No he podido hablar con él, con Víctor Manuel, pero pues esto es, yo diría normal en un proceso de cambio, de transformación”, expresó el jefe del Ejecutivo Federal.

Aseveró que las diferencias son normales en un proceso de transformación y reiteró que el mejor Gabinete en México fue el que tuvo el expresidente Benito Juárez.

El mejor Gabinete, ya lo dije una vez y lo repito, creo que lo he dicho varias veces, el mejor Gabinete que ha habido en la historia de México fue el Gabinete del Presidente Juárez, no habido un gabinete mejor y ellos, los integrantes de este gabinete, primero renunciaban constantemente, si hacen ustedes el análisis histórico, el presidente Juárez no sé, pero debe haber tenido unos 10 o 15 Secretarios de Hacienda”, refirió el político tabasqueño.