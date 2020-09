AMLO buscará modificar Constitución si no logra fortalecer a Pemex y CFE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo en su conferencia matutina de este jueves que buscará reformar la Constitución en 2021 si no logra fortalecer, con el marco legal actual, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la también pública Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El presidente Andrés Manuel López Obrador, a favor de un mayor control del Estado en el sector energético, reconoció que pidió a reguladores en una reunión esta semana que lo ayuden a “rescatar” a ambas empresas, altamente endeudadas.

“No quiero que se privatice el sector energético, porque si no tenemos independencia económica, si no tenemos independencia en nuestros energéticos, no podemos garantizar nuestra soberanía como país independiente, libre”, dijo López Obrador.