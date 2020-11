AMLO buscará elevar a rango constitucional el decreto de la Zona Libre en la Frontera Norte

En Mexicali, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que buscará elevar a rango constitucional el decreto de la Zona Libre de la Frontera Norte, que otorga estímulos fiscales en 43 municipios fronterizos.

Acompañado por el gobernador de Baja California y miembros de su gabinete, el primer mandatario garantizó que no operará la planta cervecera Constellation Brands en Mexicali.

“La gente expresó su sentir acerca de que no quería que se construyera y operara esa planta cervecera en Mexicali, por eso se tomó la decisión de que no se iba a otorgar el permiso para que esta planta operara. Y ese es el compromiso. Lo expreso así con toda claridad, nosotros tenemos palabra. No somos iguales a los conservadores hipócritas del doble discurso, de la doble moral, le digo a la gente de Mexicali que tenga la confianza que esa planta no se va a abrir. Y le pido al mismo tiempo a la Secretaria del Medio Ambiente que actúe para que, de conformidad con la ley, se resuelva en definitiva este asunto”, agregó el presidente.