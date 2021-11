AMLO busca que México produzca sus alimentos y energéticos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno busca que México sea capaz de producir los alimentos y energéticos que necesita para el consumo nacional.

Por eso están en rehabilitación 6 refinerías y se construye una nueva.

El objetivo es lograr que las gasolinas ya no se compren en el extranjero, sino se produzcan en estas refinerías.

Así lo explicó al supervisar las obras en la Refinería de Salina Cruz, Oaxaca, en un video difundido en sus redes sociales.

“A partir del periodo neoliberal se dejaron de hacer refinerías, no es casualidad es que los tecnócratas corruptos engañaban de que era mejor vender petróleo crudo y comprar las gasolinas, siempre he dicho que ese negocio es cómo vender naranja y comprar jugo de naranja, así era la política neoliberal en materia de petróleo. Nosotros lo que queremos es transformar toda la materia prima, ya no vender petróleo crudo para no comprar gasolinas y diésel, queremos ser autosuficientes, producir en México lo que consumimos sobre todo alimentos y energéticos, esa es la política de la Cuarta Transformación, me apasiona esto y me molesta porque son unos reverendos ladrones estos tecnócratas neoliberales”, afirmó López Obrador.