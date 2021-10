AMLO busca desaparecer delegaciones de dependencias en estados; ’no tienen razón de ser’, asegura

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó hoy, 12 de octubre de 2021, que abundan las delegaciones de dependencias federales en los estados y esto no tiene razón de ser.

Te recomendamos: AMLO inaugura tres sucursales del Banco del Bienestar en la CDMX

“Lo cierto es que no queremos ya que haya delegaciones de las dependencias federales, porque abundaban. Y se han ido quitando, pero todavía no terminamos de llevar a cabo esa reforma administrativa, porque hay delegaciones que no tienen razón de ser”, dijo en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.