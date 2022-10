AMLO busca ‘convivencia más familiar’ con Biden, Trudeau y sus esposas en cumbre de América del Norte

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca una “convivencia más familiar” con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y sus esposas en la Cumbre de Líderes de América del Norte.

El Presidente de México aseguró que, aunque no se definió una fecha, Joe Biden confirmó su próxima visita a México para la cumbre de América del Norte, a la que también acudirá la primera dama estadounidense, Jill Biden; además del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su esposa, Sophie Trudeau.

El presidente López Obrador expuso que, en su llamada telefónica del martes 18 de octubre con su homólogo estadounidense, Joe Biden, abordó el tema migratorio.

El mandatario mexicano insistió en que Estados Unidos “invierta en planes de desarrollo” en Centroamérica para mitigar la migración porque “México lo está haciendo”.

“Él (Biden) está muy consciente de que debe haber migración por deseos de superación, por gusto, que no sea obligatoria, que no sea por falta de oportunidades en los lugares de origen, que no sea por falta de trabajo o por violencia”, aseveró.