Bots le dan la vuelta al ‘ríspido encuentro’ entre AMLO y periodistas

En la conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio espacio a la presentación de un informe elaborado por la Unidad de Información, Infraestructura, Informática y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sobre la conversación en la red social Twitter, tras el ríspido encuentro entre periodistas y el presidente del pasado 31 de octubre, donde dominaron los ataques a los representantes de los medios de comunicación.

Te recomendamos: Bots vinculados a Nuño e hijo de Calderón alimentaron conversación de #PrensaProstituida, dice Gobierno de AMLO

De acuerdo con el análisis presentado, se rastreó la actividad durante este fin de semana, de tres hashtags: #prensaprostituida, #prensasicaria y #prensa corrupta.

Aurelio Nuño indicó que los señalamientos hechos en la mañanera “carecen de sustento” y su actividad digital es sobre temas personales su ultimo tuit data del 2 de septiembre.

El administrador de la cuenta identificada como “Tumbaburros” también se deslindó, mientras que el panista Juan Carlos Romero Hicks envió el siguiente mensaje:

Especialistas en mediciones de actividad sociodigital y comportamiento de bots indicaron que la manera de involucrar cuentas con usuarios reales, en este caso, fue poco rigurosa.

Estamos un poco sorprendidos porque la metodología no es clara, no presentan categorías claras. Es difícil geolocalizar con absoluta precisión la procedencia de un tuit”, refirió Roxana Reguillo, coordinadora general del laboratorio Signa-Lab, ITESO.

Para el laboratorio multidisciplinario del instituto tecnológico de estudios superiores de occidente, ITESO. La estrategia en redes sociales es más sofisticada y se usa tanto para denostar como para respaldar las acciones gubernamentales.

El presidente indicó que se trataba de “un punto de vista” de lo que consideraron que sucedió y descalificó el uso de robots para confrontar a opositores.

Antes de que terminara la conferencia de prensa, el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala exigieron en sus redes sociales al presidente López Obrador que no utilizara a su hijo, Luis Calderón Zavala, para distraer a la opinión pública escribió Margarita Zavala.

Señor presidente @lopezobrador_ para esconder su fracaso no utilice a mi hijo. Asuma su responsabilidad”, insistió el expresidente.

No me voy a reservar nada porque entonces van a decir que estamos ocultando información, es transparencia, y el que no quiera ver visiones que no salga de noche”, confirmo López Obrador.