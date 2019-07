Ayudará secretario de Hacienda a ampliar carretera en Hidalgo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este domingo que Arturo Herrera, el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, le ayudará para ampliar la carretera de Pachuca hasta Huejutla.

Te recomendamos: VIDEO: Un grupo de personas irrumpe en hotel donde estaba AMLO

Ahora les digo que voy a cumplir el compromiso de la ampliación de la carretera desde Pachuca hasta Huejutla, llamé al subsecretario de Hacienda: ‘fíjate que hice un compromiso allá en tu tierra de ampliar el camino Pachuca-Huejutla, ayúdame, dale seguimiento, están autorizados todos los recursos'”, comentó durante el diálogo con la comunidad del Hospital Rural Huejutla de Reyes, Hidalgo.

Hasta ahora nadie me ha dicho; usted ofreció algo y no cumplió, cuando dije que se va ampliar la carretera, y sé lo que significa pues son 200 kilómetros, pero cosita, porque es la sierra, sé muy bien, porque ese camino lo he transitado 30 veces”, agregó.