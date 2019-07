Venta de avión presidencial se encuentra en fase final: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó que la venta del avión presidencial ya se encuentra en la fase final y en breve informará al pueblo de México sobre la mejor oferta y lo recaudado.

Durante su conferencia matutina, desde Palacio Nacional, señaló que se presentaron 6 propuestas y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está acompañando en el proceso y decidiendo cuál será la mejor oferta.

Yo espero que se sepa lo más pronto posible, incluso, esperaría que esta semana se resolviera según me han informado. No se puede porque es un proceso de licitación dar a conocer detalles sobre los montos que se están ofreciendo, inclusive ni siquiera dar a conocer el avalúo, antes de llevar a cabo la licitación se hicieron avalúos. La ONU hizo avalúos para que sirvieron de referencia y se aceptaron propuestas.

El mandatario reiteró que con lo que se recupere de la venta del avión presidencial se obtendrá una cantidad importante para liquidar un crédito, un financiamiento que había que estar pagando año con año por ese avión y otros adquiridos el sexenio pasado.

Se compraron seis aviones jets nuevos, además del presidencial, y seis helicópteros nuevos, entonces todo eso está en venta, son alrededor de 73 aeronaves. Usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf, ya todo eso no existe, no se aplica, no se usa. Entonces sí van a quedar recursos el hecho de no tener que estar pagando esos créditos es un ahorro “.