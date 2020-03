AMLO cambia fecha para vender ‘cachitos’ de rifa de avión por paro de mujeres

Tras la polémica originada porque la venta de ‘cachitos’ para el sorteo del avión presidencial daría inicio el 9 de marzo, mismo día del paro nacional de mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador reviró y decidió cambiar la fecha para el martes 10.

“No, no, no. No va a ser el lunes”, dijo López Obrador en rueda de prensa en Palacio Nacional al ser cuestionado por las críticas que desató.