Estas son las 5 propuestas de AMLO para vender el avión presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer cinco opciones para vender el avión presidencial, una vez que esté de regreso a México, una de ellas, dijo, es rifarlo en un sorteo coordinado por la Lotería Nacional con 6 millones de cachitos y un costo de 500 pesos por cada uno.

En conferencia de prensa, señaló que no es fácil vender una aeronave como esta, y cuestionó el que se haya adquirido en la antepasada administración federal.

Estaba yo escuchando a unos legisladores que decían que por qué no lo habíamos vendido, pues no son tamalitos de chipilín, yo les diría, y por qué lo compraron”, señaló López Obrador.

Las cinco opciones planteadas son:

En otro tema, en vísperas del primer año de la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, en la que murieron 137 personas, el presidente refrendó sus condolencias a los familiares de las víctimas, y lanzó un llamado para que los pobladores no participen en el robo de combustibles, que pone en riesgo vidas humanas. Aun después de esta tragedia, reveló, Hidalgo, sigue siendo el Estado con más tomas clandestinas de robo de combustibles.

Fue lo más triste que hemos padecido desde que estamos en el gobierno. Todavía seguimos padeciendo de este robo, ya no como antes, por eso me detengo a hablar del tema porque sigue habiendo huachicol en Hidalgo, ahí donde fue la tragedia, es el Estado con más tomas clandestinas, segundo lugar el Estado de México, pero Hidalgo notoriamente es el que tiene más actos de robo de combustible. Entonces, es un llamado a todos, a la población en general, a las comunidades que viven cerca de los ductos, no es lo que se roben de combustible, son las vidas, es un riesgo altísimo”, insistió López Obrador.