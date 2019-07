‘Sigo en desacuerdo con el surgimiento de las autodefensas’, dice AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, habló en su conferencia de prensa matutina de este martes de las autodefensas de Michoacán, que pretenden volver a usar armas, y dijo que está en contra de la operación de grupos de civiles armados para garantizar la seguridad, porque ‘esa es labor del Estado’.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal recordó que en su momento no estaba de acuerdo con el surgimiento de las autodefensas, y ahora sigue en desacuerdo.

Nosotros no estamos de acuerdo porque haya ciudadanos que ocupen esa función que nos les corresponde. No estuve de acuerdo, en su momento, con esa estrategia. Ni estoy de acuerdo, porque no les corresponde a las personas el garantizar la seguridad pública, es una responsabilidad del Estado mexicano”.