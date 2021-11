Aumento en inflación, ‘fenómeno mundial’ por crisis pospandemia covid: AMLO

La inflación subió al 7.05%, el nivel más alto en los últimos 20 años, y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), atribuyó que el aumento es un “fenómeno mundial” provocado por la crisis pospandemia del covid.

Te recomendamos: Banxico asegura que controlar la inflación es el principal reto de la economía mexicana

López Obrador aseveró que por lo general, la inflación de México es superior a la de Estados Unidos, sin embargo en este caso es igual en ambos países.

Explicó que este incremento en la inflación está relacionado al aumento del precio de materias primas, alimentos, y del acero, lo que ha impactado mucho en el incremento de los costes de transporte marítimo.

El presidente de México dijo que su administración está logrando estabilizar los precios.

Y reiteró la necesidad de que el Poder Legislativo apruebe la reforma eléctrica para que no aumenten los precios.

Finalmente, López Obrador afirmó que se va a revisar el salario porque éste no afecta a la inflación.

“El salario no afecta, eso se uso para engañar al pueblo, los tecnócratas corruptos e ineficientes hablaron durante más de 30 años que no podían aumentar el salario por qué se incrementaba la inflación y eso es falso, eso nos llevó a que el salario mínimo de México fuese de los más bajos del mundo. A veces el salario mínimo aumentaba por abajo de la inflación, ¿cuánto perdió el salario mínimo en el periodo neoliberal? No está demás decirlo, 70% de su poder adquisitivo”, comentó.