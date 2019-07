AMLO atestigua carencias de hospitales en Hidalgo y Veracruz

En el tercer día de trabajo por la Huasteca, este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador conoció las carencias de los hospitales rurales del IMSS-Bienestar de Huejutla, Hidalgo y Chicontepec, Veracruz.

Requieren equipos más modernos, ambulancias, especialistas, señalaron las directoras de ambos hospitales en los que se atiende a grupos de población de entre 200 mil y 300 mil personas de muy escasos recursos.

El mejoramiento de los servicios de salud y todos los compromisos adquiridos se cumplirán, dijo el presidente.

Cómo me pesa mucho el que los compromisos deben de cumplirse, o sea, siempre tengo esa preocupación, no quiero que nadie me diga, hasta ahora nadie me ha dicho usted ofreció algo y no cumplió, tengo ese orgullo”, sostuvo López Obrador.

Con antigüedades de entre 30 y 40 años, los hospitales rurales del IMSS-Bienestar requieren modernizarse para cumplir con las nuevas normas de atención, reconoció el presidente.

Viene aquí al hospital de Chicontepec un infartado y qué hace, lo tienen que llevar porque no hay el equipo ni la medicina para empezarlo a tratar y que resista dos, tres horas para llegar a Poza Rica o que pueda llegar a Veracruz o a Xalapa, ya no llega, y además si no hay ambulancia especializada, entonces, si esto es lo que tenemos que atender, por eso estamos aquí para salvar vidas entre todos”, dijo López Obrador.

AMLO pide combatir el consumo de drogas en los jóvenes

Urgió a combatir el aumento del número de jóvenes que consumen drogas, y a contrarrestar los mensajes en medios que les hacen atractivas las drogas y la comisión de delitos.

Se había difundido ese modelo de vida en todo sentido, modelo de vida que significaba tomar el camino de las conductas anti sociales, yo no estoy en contra de las series que se difunden, el que quiera ver que lo haga, y garantizar la libertad, pero que haya también lo otro, que se le diga al joven que si consume droga, sobre todo cristal, esas drogas destructivas, veneno, se está suicidando, que son fatales, que se van a morir”, señaló López Obrador.

Se sorprendió de que en Chicontepec, no haya comunicación por teléfono celular, llevar telefonía móvil e internet a todo el país es el reto de la empresa pública de la CFE creada para este caso.

Aquí se puede hablar por telefonía móvil en Chicontepec (Gritos: nooo) fíjense y es cabecera municipal, miren como estamos, me dan ganas de decir algo, pero no. Bueno, pero que lo sepa el mundo, en Chicontepec el balcón de la Huasteca veracruzana no hay ningún internet, ni señal de teléfono, no se puede hablar por teléfono y es cabecera municipal, esa es la mayor denuncia y la justificación de porqué va a haber empresa de telecomunicaciones y de internet (aplausos)”, indicó López Obrador.

Concluyó así su gira de trabajo en la Huasteca.

Con información de Carmen Jaimes

