AMLO promete ayuda a asilo ‘El Refugio’, donde han muerto cuatro ancianos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que su gobierno atenderá de manera inmediata el caso del asilo de ancianos “El Refugio A. C.”, que se encuentra en el abandono y en el que recientemente han muerto cuatro adultos mayores por falta de atención, en Tijuana.

López Obrador aseguró que se evitará que los ancianos pierdan la vida, pues es algo fundamental y básico.

Aclaró que el cuidado de las personas mayores no debe ser sólo una tarea del gobierno, sino que todos debemos ser más sensibles, humanos, fraternos y solidarios.

Tenemos que aplicar el principio que se resume en la frase del amor al prójimo, hablando también de los valore y del porqué de la Cartilla Moral. No sólo de pan vive el hombre, se requieren valores, principios. Hay que buscar el bienestar material, pero también el bienestar del alma”.

Aseguró que la crisis en México se originó no sólo por la falta de bienes materiales y por la falta de atención al pueblo, sino que también se perdieron valores culturales, morales y espirituales.

El presidente López Obrador en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. (Presidencia de la República)

El presidente subrayó que durante el período neoliberal se dañó la cohesión familiar.

Sabemos que no creció la economía, sabemos que creció la violencia, que creció la corrupción, pero cuánto creció la desintegración a las familias y cuánto fue el daño que se causó por el fenómeno migratorio, por el abandono del padre, ante la necesidad de irse a buscar la vida a otras partes”.

Sobre el caso del asilo “El Refugio”, el presidente dijo que se pedirá a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Bienestar que intervengan.

La madrugada del miércoles, otro anciano falleció en el asilo El Refugio, en la ciudad fronteriza de Tijuana.

Aproximadamente a las 10:30 horas, personal del Servicio Médico Forense de Tijuana acudió al asilo para recoger el cuerpo famélico de don Chuy, un hombre de 70 años de edad, quien se encontraba enfermo de diabetes y muy debilitado por la falta de comida.

Ya van cuatro en dos días, o sea, eso no es justo, no tienen médicos, les dan de comer jamón en las mañanas y agua caliente, no es justo”, comentó José Magallanes, colaborador del asilo El Refugio, Tijuana.