Asesinato de Salvador Llamas Urbina fue ‘ajusticiamiento’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el asesinado de Salvador Llamas Urbina, director del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (SEAPAL), en Jalisco, fue un ajusticiamiento.

En conferencia mañanera se refirió al asesinato del funcionario en Jalisco y dijo que se están llevando a cabo las investigaciones, por lo que pronto se informará sobre lo sucedido.

Agregó que se están analizando las causas y se está haciendo toda la investigación completa sobre el asunto y pronto se informará hasta dónde van las investigaciones.

López Obrador puntualizó que no hay pruebas de que el funcionario asesinado fuera parte de un grupo criminal.

“Eso no nos consta, no tenemos pruebas, eso es mejor esperar a que la autoridad haga la investigación, quienes están viendo este asunto, pero no se pueden hacer juicios a priori, no se puede adelantar ningún resultado, por eso se hace la investigación y se va a informar”, refirió.