AMLO asegura que hay suficientes dosis de vacuna covid Pfizer para adolescentes de 15 a 17 años

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que hay suficientes dosis de la vacuna covid Pfizer para aplicar a adolescentes de 15 a 17 años, luego de que ayer martes el subsecretario Hugo López-Gatell, anunció la vacunación contra la covid para todos los adolescentes de esa edad.

López Obrador destacó que su gobierno ha invertido 45 mil millones de pesos en la compra de vacunas contra la covid.

“Se dispuso de ese dinero no solo por la necesidad y por la urgencia sino porque contamos con presupuesto porque no hay corrupción”, mencionó.

Recordó que ayer martes 16 de noviembre se anunció la vacunación contra covid para todos los adolescentes de 15 a 17 años de edad.

A partir del viernes 19 de noviembre de 2021 dará inicio el pre-registro en la página Mi Vacuna, al que puedes ingresar dando click aquí.

Es importante pre-registrarse para que las autoridades planeen y posteriormente abran las unidades de vacunación por entidad federativa.

Se informó que los requisitos para el pre-registro son:

Según el Instituto Nacional de Estadística (INEGI), el covid fue la séptima causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años durante 2020, con 249 casos.

El gobierno no había incluido a los menores de 18 años en la estrategia argumentando, en particular, que exponerlos a temprana edad a la vacuna podría limitar su sistema inmunológico. Sin embargo, un juzgado determinó en octubre que el gobierno debía modificar su política para que fueran inmunizados todos los menores de 12 a 17 años, fallo que el gobierno anunció que analizaría.

México, de 126 millones de habitantes, completa 16 semanas de reducción de contagios por coronavirus, mientras las hospitalizaciones se han reducido 90% con respecto al pico de la segunda ola en enero pasado.

Esta mañana, López Obrador anunció que para el año 2022 habrá un incremento del 15% del presupuesto al sector Salud.

“Para que funcionen bien los Centros de Salud, los hospitales, que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos, que no falten los médicos, que no falten los especialistas, ese es el desafío que tenemos”, dijo.