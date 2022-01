AMLO asegura que ya no iniciará proyectos nuevos que no se puedan terminar

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que su gobierno ya no iniciará nuevos proyectos que no se puedan terminar en lo que resta de su sexenio.

“Ya no vamos a iniciar cosas nuevas que no se vayan a poder terminar”, dijo en conferencia mañanera y añadió que ya se cuenta con los recursos programados y no quiere endeudar al país.