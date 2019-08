AMLO asegura que su gobierno corta de tajo la corrupción

En Huautla, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está cortando de tajo la corrupción.

Y ya empezamos a limpiar de arriba para abajo como se barren las escaleras porque se tiene que gobernar con el ejemplo, si el presidente tolera la corrupción, si la promueve entonces no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política y da mal ejemplo. Prohibido robar y si eso se establece como hábito que se dé manicure con hachuela al que le vayan creciendo las uñas al corrupto señalarlo como indeseable. Hay que estigmatizar al corrupto nada de cerebrales de que son muy vivos ¡fuchi, guácala al corrupto!”, dijo López Obrador.

Agregó que al combate a la corrupción se suma la política de austeridad qué hay en el Gobierno Federal.

Puso como ejemplo que el año pasado la Presidencia de la República manejó un presupuesto de 3 mil millones de pesos, de los cuales mil millones fueron para los gastos de oficinas y dos mil para pagar al personal del Estado Mayor Presidencial.

En Huautla, tierra natal de María Sabina, la sacerdotisa de los hongos, el presidente recorrió el hospital rural IMSS-Bienestar.

Constató las deficiencias que existen tanto en infraestructura como en falta de personal médico.

Uno de los habitantes le dijo, mientras daba su mensaje, que recientemente, por falta de atención médica en esta comunidad, murió un estudiante.

A unos días de que inicie el ciclo escolar el Presidente llamó al magisterio a comprometerse con su vocación.

Lo cierto es que si no van los maestros a dar clases está mal y que no se puede ser democrático si se va a trabajar una semana de martes a jueves, no puede haber ausentismo eso estaba mal”, indicó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.