AMLO asegura que se jubilará en 2024

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que se jubilará en 2024, al terminar su mandato, y no volverá a participar ni opinar en temas políticos; adelantó que se irá a Palenque, Chiapas.

Te recomendamos: CDMX aplica vacuna COVID-19 de forma ‘ejemplar’, afirma AMLO

“Si el pueblo lo decide y si el creador lo permite yo estoy hasta el 24 y me jubilo, ahí sí a Palenque”, afirmó en la conferencia mañanera, donde explicó que “jubilar es no volver a participar en nada, no opinar”.