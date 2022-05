AMLO asegura que otros países ‘no están contentos’ con Cumbre de las Américas

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que otros países de la región, al igual que él, “no están contentos” con la Cumbre de las Américas que organiza Estados Unidos (EEUU) porque no están todas las naciones latinoamericanas invitadas.

“Ya me habían hablado otros presidentes, ya me habían preguntando, que no están contentos. Por ejemplo, el de Bolivia (Luis Arce) ya me había dicho que no consideraba eso adecuado, que era una falta de respeto”, manifestó AMLO en su conferencia mañanera.