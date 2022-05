AMLO asegura que no tiene nada que ocultar por compra de vacunas COVID-19, tras resolución de SCJN

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no tiene nada que ocultar por la compra de las vacunas COVID-19, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) que avaló reservar la información sobre la compra de los biológicos contra el SARS-CoV-2.

Te recomendamos: México solicita a Pfizer vacunas COVID-19 para niños, anuncia López-Gatell

“Acerca de la resolución de la Corte, pues, aunque sea legal y nos piden a nosotros información no la vamos a negar, no tenemos nada que ocultar. Aunque legalmente la Corte haya resuelto nosotros no tenemos problema en dar a conocer la información, son vacunas que se compraron con farmacéuticas“, señaló AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.