AMLO asegura que defenderá ante la justicia sus políticas energéticas para evitar monopolios

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que litigará para defender sus políticas energéticas y “los intereses de la nación” ante empresas como las españolas OHL, Repsol e Iberdrola, que “ya es un monopolio en México“.

Te recomendamos: Sener ‘combatirá’ la resolución de un juez sobre las energías renovables

López Obrador aseguró que Iberdrola, presente en México desde 1999, “compró o construyó el mayor número de plantas que generan energía eléctrica” en México mientras la apoyan medios de comunicación como El País, “que defiende a estas empresas” de su país.

La energética de origen español tiene una cuota de mercado en México del 15 %, según fuentes del sector.

No vamos a expropiar, no vamos a hacer lo que hizo ese buen presidente Adolfo López Mateos en 1960, que nacionalizó la industria eléctrica, no. Pero vamos a revisar los contratos”, argumentó, convencido de que querían arruinar a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).