AMLO asegura que artistas que se oponen al Tren Maya como Derbez son sus adversarios

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que los artistas que se oponen en un video a la construcción del Tren Maya, como Derbez, son sus adversarios.

López Obrador dijo que los famosos que criticaron la construcción del Tren Maya están completamente desinformados sobre el tema.

En redes sociales, famosos como Eugenio Derbez, Kate del Castillo y Omar Chaparro se unieron a la campaña nacional de concientización ciudadana para salvar la selva y el agua, en el que se pide un alto a la construcción del Tren Maya.

AMLO aseguró que se están sembrando en toda la ruta del Tren Maya 200 mil hectáreas de árboles y se instruyó al secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que en los mil 500 kilómetros por donde pasará el tren, de lado y lado se siembren hileras de árboles que dan flor.

Informó que se están creando tres parques naturales.

López Obrador aseguró que los artistas que se manifestaron contra el Tren Maya tienen un pensamiento conservador y que lo hicieron solamente por ganar dinero.

“Estas personas, no quiero ser estricto, no quiero ser radical, no quiero ofenderlos tampoco, pero no siento que tengan vocación verdaderamente ecologista, es más por dinero, porque están en contra de nosotros, porque tienen un pensamiento conservador, les molesta lo nuestro y también por fama”, refirió.