AMLO asegura que a los Reyes Magos no les gustan los videojuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que a los Reyes Magos no les gustan los videojuegos y tampoco estar entregando aparatos eléctricos, que se usan para ver series con contenidos violentos.

“Ya los reyes, Melchor, Gaspar y Baltazar no quieren estar entregando aparatos eléctricos, esos que se usan para ver series con contenidos violentos, ya no quieren. Los mismos reyes, el elefante, el camello y el caballo, ya no quieren nada que tenga que ver con los videojuegos, nada de eso”, dijo AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.