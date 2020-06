AMLO asegura que dio a conocer el BOA porque ‘política es asunto de todos’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este miércoles que dio a conocer el documento sobre el supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA) porque la política es asunto de todos.

Te recomendamos: PAN se deslinda de Bloque Opositor Amplio contra AMLO

“Tengo que estar informando a la gente constantemente y es muy conveniente que en la democracia se actúe con transparencia, no tirar la piedra y esconder la mano, lo que no debe existir es la hipocresía”.

El presidente fue cuestionado durante su conferencia de prensa matutina sobre la difusión, por parte de su gobierno, de la presunta creación de un Bloque Opositor Amplio para ganarle a Morena en las elecciones del próximo año y derrotar al mandatario en 2022, cuando se ponga a consideración de los electores la revocación de su mandato.

“El que no tiene injerencia en ese asunto pues qué le preocupa”, respondió el mandatario y reiteró que siempre dice lo que piensa.

López Obrador señaló que los conservadores no pueden aparentar algo que no son y no pueden andar diciendo que son liberales o independientes.

“Fuera máscaras, no tiene nada de malo”, puntualizó.

El mandatario refirió que es legítimo ser opositor y estar en contra del gobierno y de la transformación y del cambio de política económica.

Sobre la procedencia y veracidad del documento, el presidente negó que éste haya sido producto de espionaje, pues no son los tiempos de García Luna.

Con información de Presidencia de la República

AAE