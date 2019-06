AMLO asegura que derechos humanos de migrantes se respetarán

En Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la contención del flujo migratorio no se caerá en violaciones a derechos humanos.

No podemos nosotros darles la espalda o maltratarlos, no se pueden violar los derechos humanos, no debemos de actuar de manera mezquina, eso se llama xenofobia, el que se rechace al extranjero”, dijo López Obrador durante su mensaje en la entrega de Programas Integrales de Bienestar.