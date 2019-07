AMLO nombra a Arturo Herrera titular de SHCP tras renuncia de Carlos Urzúa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nombró a Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, tras la renuncia de Carlos Urzúa.

Luego de aceptar la renuncia de Carlos Urzúa, el mandatario informó, a través de un video, que su gobierno tiene un compromiso con cambiar la política y continuar con la austeridad, misma que está “dando excelentes resultados”.

He tomado la decisión de aceptar la renuncia que me presentó el día de hoy el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Él no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años. (…) He decidido que lo sustituya y he decidido nombrar a Arturo Herrera, el maestro Arturo Herrera Gutiérrez que estudió en la Universidad Metropolitana la carrera de Economía”.

López Obrador enfatizó que, pese a las resistencias de los cambios, se debe continuar con la transformación del país.

Como es un cambio, una transformación pues a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas y es cambio de verdad, transformación. No simulación, no más de lo mismo, tenemos que acabar con la corrupción, tenemos que acabar con la impunidad, tenemos que hacer valer la austeridad republicana, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”

AMLO insistió que, durante su administración, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo.

Pensamos que va haber crecimiento económico, vamos a sacar adelante al país, solo combatiendo la corrupción y no permitiendo los lujos en el gobierno con una política de austeridad esta es la fórmula que se está aplicando y nos está dando buenos resultados. Tenemos buenas cuentas, ha aumentado la recaudación, no tenemos déficit, no ha crecido la deuda pública. El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo el tiempo que llevamos en el gobierno”.

El mandatario destacó que estos cambios que se están llevando a cabo en su gobierno, incluso al interior del mismo equipo, a veces generan incomprensión, dudas o titubeos.

Nosotros tenemos que actuar con decisión y con aplomo por eso acepto la renuncia del secretario de Hacienda a quien le agradezco por su colaboración, por su apoyo y lo respeto”.

AMLO nombra a Arturo Herrera secretario de Hacienda

López Obrador calificó a Arturo Herrera como un especialista y un experto en la materia, pues fue su secretario de Finanzas cuando ocupó el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Ha trabajado últimamente en el Banco Mundial, es una gente con experiencia, pero además es una gente sensible. Tiene maestría en economía en el Colegio de México y está por terminar un doctorado en la Universidad de Nueva York en economía”.

AMLO destacó que este nombramiento, representa para el maestro Herrera es un ascenso, pues, hasta hace unas horas, ocupaba el cargo de subsecretario de Hacienda.

Es un relevo que estamos llevando a cabo para continuar adelante y para que la economía esté siempre al servicio de los ciudadanos, al servicio del pueblo y al servicio en especial de manera preferencial de la gente humilde y pobre. Que podamos crear riqueza para distribuir la riqueza. No se trata de crecer por crecer, se trata de que haya más crecimiento económico para que haya bienestar, que haya desarrollo no solo crecimiento de la economía y Arturo Herrera es el que va a hacerse cargo de la Secretaría de Hacienda”.

Al pasarle la estafeta y en una breve declaración Herrera agradeció la confianza al presidente López Obrador en esta nueva etapa.

“Muchas gracias. Acepto con mucha ilusión esta responsabilidad, una gran responsabilidad, nuestro país es un país con grandes cosas, pero también con carencias y con contrastes y es justamente en el área de las desigualdades donde tenemos que trabajar y asegurarnos que la secretaría de hacienda esté enfocada en esos asuntos, agradezco mucho la confianza señor presidente”.

Por último, López Obrador reiteró que se seguirán haciendo las cosas bien y que éste no era solo un cargo.

Te agradezco mucho que aceptes esta encomienda, este encargo, este no solo es un cargo y estoy seguro que vamos a continuar haciendo las cosas bien cómo vamos hasta ahora y hacia adelante. Que tengamos más crecimiento económico para que haya más empleos y bienestar”, concluyó.

Previo al mensaje del presidente, Arturo Herrera, quien ocupaba el puesto de subsecretario de Hacienda, fue abordado por diferentes medios de comunicación en el elevador, y se limitó a decir que el país tiene “finanzas sanas”.

El país está muy bien, esto no preocupa. Yo permanezco en Hacienda. Las finanzas del país están sanas.

