AMLO arranca jornadas de producción para el autoconsumo en Nuevo León

En Guadalupe, Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó las Jornadas de Producción para el Autoconsumo, la primera de cinco reuniones que realizará este fin de semana con extensionistas, agrónomos y servidores de la Nación, entre otros, que promoverán prácticas agrícolas entre los ejidatarios, pequeños productores del campo para mejorar las cosechas de alimentos básicos, y garantizar que los más pobres en las zonas rurales tengan qué comer.

Con esta primera jornada, que concentró a quienes apoyarán en la región norte del país, que aglutina a Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Coahuila, entre otros, el presidente reinició los actos masivos con temas sociales.

Se dejaron escuchar las porras y matracas. Se multiplicaron las selfies, los saludos de mano. Los abrazos a cercanos.

“Amigas, amigos, ingenieros agrónomos, técnicos, promotores, promotoras, extensionistas, me da mucho gusto estar con ustedes en esta primera reunión regional”, dijo el presidente López Obrador.

Se busca, dijo, empezar por abajo para evitar la carestía, garantizar la autosuficiencia alimentaria de los que menos tienen, al mismo tiempo que se ayuda a combatir la presión inflacionaria acentuada por la pandemia de COVID-19, y el impacto en la producción derivada de la invasión rusa a Ucrania.

“Qué es lo que tenemos que hacer primero, impulsar la producción de autoconsumo, no solo es la producción de mercado, primero que la gente tenga su maíz, su frijol que pueda darle de comer a las gallinas y sus animales de patio, la economía campesina que es muy importante y que se fue abandonando. Puede parecer utópico, pero es un ideal que podemos convertir en realidad, además ahí está esa cultura todavía, eso no se ha ido”, indicó el jefe del Ejecutivo federal.

Se unirán en este propósito Servidores de la Nación, agrónomos, integrantes de “Sembrando vida”, entre otros, coordinados por la Secretaría de Agricultura.

“Debemos recuperar el espíritu del extensionismo, ese que resulta tan familiar para los agrónomos de mi generación y que lamentablemente se fue perdiendo, somos alrededor de 14 mil mujeres y hombres formados en diferentes áreas profesionales vinculadas al desarrollo de la agricultura y el desarrollo rural, la mayoría en escuelas y universidades públicas; debemos llevar el conocimiento y la enseñanza de buenas prácticas agrícolas a los pequeños productores, a nuestros campesinos, a nuestros ejidatarios, de manera que fortalezcamos la producción para el autoconsumo”, apuntó Víctor Villalobos, secretario de Agricultura.

Este mismo fin de semana se replicará el encuentro con quienes desplegarán esta campaña en todo el país.

“Es una campaña, yo decía jornada, pero no, porque la jornada puede ser para un día, un mes, esto es campaña para producir lo que consumimos. Yo les pregunto a ustedes, vamos a trabajar en esto (¡sí!), ¿se puede, o no se puede? poco a poco vamos a ir organizándonos, pero ya no perdamos mucho tiempo, ¡Vamos!, ¡manos a la obra!, y tiene que haber resultados, ¡vamos a lograr la autosuficiencia en alimentos!”, sostuvo el presidente López Obrador.

Este mismo fin de semana el presidente encabeza las jornadas de producción para el autoconsumo en Jalisco, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México.

Con información de Carmen Jaimes.

LLH