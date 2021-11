AMLO apoyará a quien gane encuesta para ser candidato presidencial de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que como ciudadano apoyará a quien gane la encuesta para ser el candidato presidencial del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones del 2024.

Te recomendamos: Monreal respeta opinión de AMLO de elegir por encuesta a candidato presidencial de Morena

“Si a mí me tocara participar, yo diría: ‘Yo voy a estar con el que gane en la encuesta’. Y de una vez lo voy a decir para no estarlo repitiendo porque no me gusta meterme en estos asuntos, cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento voy a apoyar al que gane la encuesta hombre o mujer”, manifestó AMLO en su en conferencia mañanera desde Cancún, Quintana Roo.