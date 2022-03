AMLO anuncia taxi aéreo para llegar al AIFA, para ‘quienes tienen recursos’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que habrá taxi aéreo para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para “quienes tienen recursos” económicos.

López Obrador reveló que algunas concesionarias solicitaron a las autoridades que se le permita realizar este tipo de servicios de taxi aéreo.

El Presidente de México calificó las obras del AIFA, las cuales serán inauguradas el próximo lunes 21 de marzo, como magnas y extraordinarias.

López Obrador reveló que solo entre el 30% y 40% de los mexicanos tienen los recursos económicos para trasladarse en avión.

“Desgraciadamente no todos podemos viajar en avión no todos los mexicanos no sé, pero yo creo que pueden viajar en avión el 30 o el 40 por ciento de la población, digo para ubicarnos, porque la mayor parte de la gente que tiene que trasladarse lo hace en camión, lo hace por tierra, donde les resulte más barato”, refirió.