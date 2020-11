AMLO anuncia recuperación de casetas ‘tomadas por delincuentes’

En Playas de Rosarito, Baja California, durante el evento “Caseta Playas de Tijuana: libre peaje local”, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que su gobierno está recuperando casetas que habían sido tomadas por delincuentes.

Agregó que detrás de la toma de casetas impera la corrupción de políticos del llamado viejo régimen.

“Imagínense la corrupción que prevalecía en Capufe. Histórica. Si a un político corrupto no le iba bien, no ganaba, o no salía de candidato o era amigo del presidente, le daban de premio Capufe”, remató.