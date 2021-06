AMLO anuncia que también él recibirá pensión de adulto mayor

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que también recibirá la pensión de adultos mayores porque es universal y se entrega a partir de los 65 años de edad.

López Obrador aclaró que la pensión no es nada más para los pobres sino para todos los adultos mayores como parte de una recompensa por su contribución al desarrollo de México.

Y, dijo, que en el caso de la gente más humilde es para que puedan vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia.

El Jefe del Ejecutivo Federal informó que ya se reinició la dispersión de los fondos en las pensiones a los adultos mayores desde el viernes pasado.

Aclaró que a finales de esta semana comienza la entrega de apoyos a adultos mayores que no tienen cuentas bancarias y que se les entrega de manera directa.

Anunció que el depósito del bimestre (julio-agosto) ya lleva el incremento a la pensión, y además informó que se inició la inscripción para que las personas de 65 años reciban este apoyo económico.

Finalmente, López Obrador desmintió que tres de sus secretarios de Estado estén recibiendo la pensión de adulto mayor, como lo informaron algunos medios.

“En el caso del general no recibe la pensión porque no tiene la edad, Roberto Salcedo sí creo yo, Jorge yo creo que también ya, pero el general no todavía”, subrayó el presidente.