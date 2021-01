AMLO anuncia que se pondría la vacuna contra COVID-19 de CanSino en febrero

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes 12 de enero de 2021 que tiene previsto que le apliquen la vacuna contra COVID-19 de CanSino para finales de febrero, cuando se esté llevando la inmunización en la población de los adultos mayores.

“Tú me preguntas cuándo me tocaría, sería entonces, cuando se vacune a adultos mayores de grandes ciudades, de CanSino, a finales de febrero me tocaría vacunarme, eso es lo que se está contemplando”, dijo López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.