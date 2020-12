AMLO anuncia que Oficina de la Presidencia que encabezó Alfonso Romo desaparecerá

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que la Oficina de la Presidencia de la República desaparecerá tras la salida de Alfonso Romo, sin embargo, el empresario continuará siendo parte de su movimiento de la Cuarta Transformación.

Te recomendamos: Alfonso Romo deja la coordinación de la Oficina de la Presidencia

Convenimos desde el principio que estaría dos años y se cumplió el plazo, me dijo, bueno acepto, pero dos años, todavía a principio de este año me recordó eso, y le dije sí, pero falta todavía este año, y se cumplieron los dos años”, dijo AMLO.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que Alfonso Romo seguirá siendo el enlace con el sector privado.

“Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo sino el encargo, esto porque me va seguir ayudando como enlace con el sector privado, que lo ha hecho muy bien, ha sido muy importante su desempeño, él me ha ayudado y me seguirá ayudando”.