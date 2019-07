AMLO anuncia plan para turismo ecológico en Huasteca potosina

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan integral para impulsar el turismo ecológico en la Huasteca potosina.

Te recomendamos: AMLO llama la atención a secretaria del Bienestar en acto

Arrancará con la ampliación del aeropuerto nacional de Tamuín, con una pista más larga y una nueva terminal para que pueda recibir aeronaves más grandes, con la construcción de vías de comunicación hasta la terminal, así como de mil 500 cabañas tipo rústico, entre otros atractivos para abrir la puerta de la Huasteca y sus bellezas naturales, arqueológicas y gastronómicas al turismo nacional e internacional.

En la terminal aérea de Tamuín se firmó el convenio entre el gobierno federal y el gobierno estatal que asigna tareas concretas a cada parte para desarrollar el proyecto a lo largo de cinco años y una inversión aproximada de mil millones de pesos para la terminal aérea.

Se encontró que existía ya este aeropuerto en Tamuín, se llegó a la conclusión de que este era el sitio más apropiado, el más conveniente, no fue una ocurrencia o un capricho, fueron los técnicos los que decidieron que este era el proyecto más conveniente, viable”, indicó López Obrador.

La Huasteca potosina ofrece a la población infinidad de posibilidades como la observación de aves, salto de cascada, rafting, rapel, tirolesa, pero se requiere mejorar los servicios.

Se incorporarán 600 mil nuevos turistas al año con la región de la Huasteca potosina y se generará la derrama adicional anual de mil millones de pesos. Se crearán 7 mil 500 nuevos empleos”, mencionó Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia la conclusión de obras hospitalarias del sexenio pasado. (Gobierno de México)

El gobierno estatal deberá comprar los terrenos cercanos al aeropuerto de Tamuín para poder ampliarlo.

En este esfuerzo para impulsar el desarrollo regional de la Huasteca potosina, el anuncio que nos presentará en esta reunión será recibido sin duda con entusiasmo por todos los potosinos, especialmente por los habitantes de la Huasteca”, señaló Juan Manuel Carreras López, el gobernador de San Luis Potosí.

El presidente pidió a los funcionarios de Comunicaciones y Transportes, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, de Hacienda, Medio Ambiente y Turismo acelerar el paso para que este proyecto se realice.

Lleva mucho tiempo hacer los trámites no sólo al ciudadano, no sólo al empresario, al interior del mismo gobierno, hasta ahora, por ejemplo, no nos entregan el estudio de impacto ambiental del Aeropuerto de Santa Lucía, y es un proyecto estratégico, y todavía la Secretaría de Medio Ambiente no lo entrega, espero que ya la semana próxima lo terminen. Entonces, acelerar este proceso para tener todos los estudios”, indicó López Obrador.

Al supervisar las condiciones del hospital rural de IMSS Bienestar en Axtla de Terrazas, el presidente cuestionó la intromisión que vivió en el hotel de Ciudad Valles el viernes por la noche y que quedó consignada en un video difundido en redes sociales.

AMLO dice ante reclamos que no merece ese trato

De acuerdo con el video, el presidente reclamó a un grupo de personas el que hubieran ingresado al hotel y que llegaran prácticamente a su habitación para inconformarse por un asunto que correspondía al municipio de Ciudad Valles.

Aquí no voy a tratar nada, la única cosa que quiero es que por favor se retiren porque no merezco que aquí donde voy a descansar se metan ustedes a la fuerza, esto es indebido, la democracia es orden, orden democrático y todos merecemos respeto, aunque se tengan necesidades siempre hay que respetar a la autoridad, es un acto de provocación, no tengo guardaespaldas y nadie les va a reprimir porque no estamos en el régimen de antes”, dijo López Obrador, de acuerdo a un video en redes sociales.

🔴 NO MEREZCO ESTE TRATO: AMLO‼

👉🏽El presidente de México @lopezobrador_ enfrentó a los huelguistas de la DAPA, luego de que estos interrumpieran en las instalaciones del Hotel Valles, cuando el mandatario llegaba para descansar, después de un día de trabajo. #SLP pic.twitter.com/H6q4qIIUi6 — En Primera Plana (@EPrimeraPlana) July 20, 2019

Al hablar de que el presidente de México ya no cuenta con escolta, describió como los inconformes llegaron hasta la habitación en el hotel.

Querían hasta meterse en la habitación provocando. Les dije aquí estoy, no traigo guardaespaldas, no tengo yo porque protegerme con nadie, ustedes son unos provocadores, no respetan, ya vengo a descansar, no deberían de meterse en mi intimidad, yo no voy a meterme a la casa de ustedes, los provocadores de un problema que tienen en Valle del Agua; están agarradas ahí y alguien montó esa provocación, pero no por eso voy a andar rodeado de guardaespaldas”, comentó López Obrador.

Culminó este sábado su gira por la Huasteca potosina en Tamazunchale.

Con información de Carmen Jaimes

JLR