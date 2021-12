AMLO anuncia nueva sección en la mañanera: ¿Quién es quién en precios de artículos de primera necesidad?

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que se llevará a cabo una nueva sección en la conferencia mañanera, la cual se llamará: “¿Quién es quién en precios de artículos de primera necesidad?”

López Obrador aseguró que esta sección ayudará a ver quienes abusan y quienes están actuando con incrementos ajustados a la situación del mercado.

El presidente de México subrayó que no todos los empresarios ni todos los comerciantes actúan de manera abusiva, sin embargo, dijo, hay quienes se aprovechan ante la inflación.

“A nosotros lo que nos corresponde es hacer este llamado no abuses, si la inflación es del 7 no aumentes el 20. Estás aumentando tus costos, sí, pero no abuses”, refirió.